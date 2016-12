Dakar 2015, 5a tappa: primo squillo di Coma

La quinta tappa è quella buona per Marc Coma alla Dakar 2015 . Il motociclista della KTM, quattro volte vincitore del rally raid e campione in carica, è stato il più veloce a completare i 458 Km di speciale della frazione cilena fra Copiapo e Antofagasta . 18esimo l'italiano Botturi . Fra le auto il leader della generale Nasser Al-Attiyah si è piazzato quarto: vittoria al russo Vasilyev , anche lui su Mini.

Una bella vittoria per lo spagnolo Marc Coma, la prima in questa Dakar, che è il più veloce tra i motociclisti in sella alla sua KTM. Completa i 458 km di speciale in 4 ore, 38 minuti e 16 secondi e infligge 2'16" al connazionale Joan Barreda Bort (Honda HRC), che resta comunque al comando della generale con oltre 10 minuti proprio su Coma. Terzo al traguardo di tappa è il cileno Quintanilla mentre l'italiano Alessandro Botturi, 16esimo nella generale, è 18esimo a 23 minuti e 31 secondi.