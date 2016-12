Dakar, si resta in Sudamerica: partenza e arrivo a Buenos Aires

Parigi svela le carte della Dakar 2015. Il celebre rally si correrà anche quest'anno in Sudamerica, con partenza e arrivo a Buenos Aires e l'attraversamento del deserto di sale boliviano e dell'Atacama cileno. Si tratta dell'edizione numero 37, la settima lontana dall'Africa. In totale i 414 veicoli iscritti dovranno percorrere 9.200 km, di cui 4.600 di prove speciali. Al via piloti di 53 nazionalità, tra cui le new entry Taiwan, India e Nuova Zelanda.