L'Audi fa debuttare in pista l'auto senza pilota

Per qualcuno, non proprio pochi, guidare una macchina è un piacere. A volte, però, può diventare noioso o anche faticoso. E forse proprio per queste occasioni che c'è chi sta pensando a un'auto che fa tutto da sola. E quando diciamo tutto, intendiamo proprio tutto. Lo ha dimostrato l'Audi, che a Hockenheim ha fatto scendere in pista una RS 7 dotata di guida autonoma. Ovvero senza nessuno al volante. Non ci credete? Guardate questo video...