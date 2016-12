Ducati, numeri record al WDW

Si è conclusa alla grande l’ottava edizione del World Ducati Week , il raduno internazionale della comunità della Casa di Borgo Panigale, caratterizzato da un’affluenza incredibile. Un successo sotto ogni punto di vista, che ha coinvolto ed emozionato le decine di migliaia di motociclisti che si sono dati appuntamento al Misano World Circuit ”Marco Simoncelli” , da venerdì a domenica, per celebrare la fede, la passione, l’amore per Ducati e per le mitiche "Rosse". Una passione che trascina e fa dare i numeri: sono state circa 65.000 le presenze stimate nei tre giorni previsti per questa edizione, che hanno permesso di eguagliare il record del 2012, quando le giornate del WDW erano però quattro. I partecipanti sono arrivati da 5 continenti, provenendo da 56 nazioni del mondo.

I NUMERI DEL WDW 2014

-65.000 le presenze in circuito nell’arco delle tre giornate

-10.192 i giri in pista effettuati in totale da auto e moto durante il WDW2014

-72.000 foto scattate dai fotografi dello staff

-56 nazioni di provenienza dei 65.000 partecipanti al WDW2014

-200 metri lineari di BBQ durante la “rustida” sulla pit-line del Misano World Circuit

-60 bagnini della Riviera Romagnola e 25 dirigenti Ducati hanno cucinato piadina e salciccia durante la “rustida” per il pubblico del

WDW2014

-58 differenti attività svoltesi in pista nelle tre giornate

-18’e 20 “ il tempo che il serpentone di moto Ducati ha impiegato per uscire dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per formare la -parata di moto pe Riccione

-600 partecipanti e otre 13.000 quiz (ovviamente a tema Ducati) nei tre giorni di “Caccia al Tesoro WDW2014”

-7.000 i contributi digitali pubblicati su wdwlive.ducati.com nei tre giorni WDW2014

-11 i titoli iridati al via della Drag Race by Tudor (4 WSBK, 2 Susperstock, 2 Supersport, 2 Motomondiale 125, 1 Motomondiale 250) + 4 titoli italiani (2 Superstock e 2 Superbike)

-50 i Monster 821 guidati da altrettanti dipendenti durante il Racetrack Show

-Oltre 700 test ride fatti durante il WDW2014 con il nuovo Monster 821

-118 i Presidenti D.O.C. presenti al WDW2014, provenienti da 26 nazioni

-38 ore di diretta sulla WDW TV

-360 minuti di streaming live sul canale youtube di Ducati

-16 pneumatici Pirelli “Diablo Rosso II” messi completamente sulla tela per i burn-out al termine della “Diavel Drag Race by Tudor”

Nell’area Scrambler, in 35 ore di attività:

-4.000 persone hanno visto il nuovo Scrambler Ducati

-Sono state giocate 3.500 partite di ping-pong e biliardino

-Regalati 20.000 braccialetti e 6.000 spille Scrambler

-3.000 baffi finti e 3.000 collane di fiori distribuiti durante lo “Scrambler beach party”

-803 T-Shirt vendute (prodotte in edizione limitata)

-20 in totale le ore di musica “live” suonate dai “Recrive”

-240 i giornalisti presenti (130 italiani e 110 stranieri)