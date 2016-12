WDW 2012, ecco il nuovo Monster 821

Il nuovo Monster 821 , e tutte le Superbike che hanno fatto la storia della Ducati . Pezzi leggendari che gli appassionati potranno vedere alla Motocycle Zone , dalla 851 fino alla 1199 Superleggera. In quest’area sarà presente anche il Travel World , che racconta i lunghi e suggestivi viaggi su strada con un occhio particolare alla Multistrada . Sarà possibile scoprire le vicende dell’indiano Sundeep Gajjar, che per arrivare al WDW 2012 percorse oltre 10.000 chilometri in sella alla sua Multistrada 1200 S Touring .

Quest’anno il record spetterà al brasiliano Guga Diaz, partito da casa per essere presente all’apertura della kermesse di Misano. Non mancherà il racconto dell’impresa di Paolo Pirozzi che nel 2011 arrivò a coprire 100.000 chilometri facendo visita ai Ducati Owners Club di tutto il mondo.



Con il giro del mondo compiuto da Giorgio Monetti e Leopoldo Tartarini in sella alla 175 la macchina del del tempo fa addirittura un balzo all’indietro fino agli anni cinquanta. La Motorcycle Zone si completa con uno spazio dedicato alla Drag Race by Tudor, la gara di accelerazione che, riservata ai piloti Ducati, si svolgerà sul rettilineo di partenza del circuito, venerdì e sabato, a partire dalle 17.45, animando una spettacolare sfida in sella ai nuovi Ducati Diavel Carbon