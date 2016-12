Chicherit, le immagini on board esclusive dello schianto

Il pilota e freestyler Guerlain Chicherit ha tentato, il 18 marzo scorso, un' impresa senza precedenti : scendere a 160 km/h da una montagna e saltare da una rampa, superare un "buco" di 360 piedi (110mt) , per poi atterrare sulle 4 ruote della sua MINI modificata. E' però andato tutto drammaticamente storto : la macchina si è impuntata sulla rampa d'atterraggio e si è ribaltata innumerevoli volte. Il pilota è sopravvissuto , pressoché illeso , e ora sono state rese note le immagini esclusive delle telecamere piazzate all'interno dell'abitacolo.

Nel video qua sotto (l'incidente avviene attorno al minuto 7) possiamo apprezzare lo spettacolare e drammatico momento da innumerevoli angolazioni, sfruttando anche la tecnologia dello Slow Motion e del SuperSloMo messa in atto dalle telecamere sportive piazzate lungo quasi tutta l'auto e il percorso: le immagini, messe a disposizione dalla GoPro, testimoniano di un pilota sballottato a destra e a sinistra, ma sempre inchiodato al sedile. Le cinture e la preparazione sportiva dell'auto gli hanno salvato la vita: chissà se rischierà ancora la sorte. C'è anche da dire, però, che Chicherit non è nuovo a tali imprese: l'anno scorso riuscì a compiere un perfetto 360° con la medesima vettura. Questa volta il salto è andato male, le conseguenze per fortuna nulle: poteva andargli molto, molto peggio.