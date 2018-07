Eicma e Cosmopolitan celebrano il 100° anniversario dell’Esposizione Mondiale del Motociclismo

Continua la partnership tutta al femminile tra Eicma e Cosmopolitan per celebrare il 100° anniversario dell’Esposizione Mondiale del Motociclismo. Protagonisti di questo progetto il contest “Make Up Your Helmet” e la ricerca delle due nuove Miss MotoLive 2014. Make Up Your Helmet è il concorso che mette in pista la creatività e l’originalità delle Cosmogirl per realizzare la grafica di un casco celebrativo del 100° Anniversario di Eicma. Fino al 21 luglio, collegandosi al sito www.eicma.cosmopolitan.it, tutti gli aspiranti customizzatori potranno caricare il proprio progetto (l’immagine può essere un disegno o un’elaborazione grafica) che dovrà riportare la parola “Eicma” e il numero “100”.

L’idea scelta dalla giuria di Cosmopolitan & Eicma sarà realizzata e presentata in occasione del prossimo Salone, che andrà in scena dal 6 al 9 novembre 2014, in Fiera Milano a Rho. Il 22 giugno a Misano, in occasione della seconda tappa italiana del Campionato Mondiale Superbike, continuerà il casting live per la ricerca delle due nuove Miss MotoLive 2014.

Le ragazze scelte per essere le nuove protagoniste dell’arena esterna MotoLive, durante la 72° Esposizione Mondiale del Motociclo, non saranno solo belle ma dovranno distinguersi per spigliatezza, capacità dialettica e passione per il mondo delle due ruote. Le vincitrici animeranno e vivranno da protagoniste lo spazio open, che quest’anno festeggia dieci anni, dedicato all’off-road e alle più spettacolari performance dei campioni delle due ruote, e saranno a stretto contatto con i migliori piloti internazionali e le superstar di EICMA 2014. Appuntamento per la terza tappa il 19-20 luglio del casting live durante il World Ducati Week (Misano 18 -20 Luglio), l’entusiasmante e attesissima festa dell’universo Ducati.