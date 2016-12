Correre la Mille Miglia... con gli autovelox accesi

Solitamente, la corsa passava per le vie interne alla città, lambendo il Comune: quest'anno non è potuto accadere, in quanto la Giunta Comunale non aveva a disposizione i fondi per effettuare la passerella d'onore. Così facendo, la corsa è dovuta passare per la circonvallazione, sulla quale sono piazzati gli autovelox: uno dei quali è stato "dimenticato" acceso, fotografando tutte le auto in corsa. Il capo della Polizia comunale, la comandante Sabrina Patanella, spiega: "E' stato lasciato un autovelox acceso, vedremo come agire. E' prematuro parlarne ora". Chissà che la foto ricordo di ogni singolo partecipante non sia una bella foto della targa posteriore della propria vettura, incorniciata dai dati di velocità e posizione e recapitata a domicilio da un Messo Comunale.