Moto, tragedia a Misano: muore pilota 25enne

Ancora uan tragedia sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. Emanuele Cassani , 25enne motociclista impegnato nella gara del Trofeo Bridgestone classe 600, inserito nel programma della Coppa Italia , ha perso la vita in seguito a uno spaventoso incidente. Subito dopo la partenza, alcuni piloti sono finiti a contatto, cadendo, e tra loro c'era Cassani. Il giovane è stato soccorso sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

FOTO DI MARZIO BONDI

L'incidente è avvenuto poco dopo la partenza. Cassani partiva col secondo tempo, ed era quindi avanti in griglia, in sella alla sua Yamaha R6. Secondo una prima ricostruzione sulla dinamica dell'incidente, forse non è riuscito a staccare velocemente allo starter ed è stato toccato dagli altri piloti. La fatalità si è verificata in seguito ad un contatto che ha visto coinvolto Cassani insieme ad altri due piloti. Il faentino, nonostante sia stato subito soccorso in maniera tempestiva dal personale medico presente in circuito, è scomparso a causa delle ferite riportate. Gli altri coinvolti non hanno riportato invece gravi conseguenze. La Federmoto, fanno sapere dalla Fmi, "a partire dal Presidente Paolo Sesti, insieme al Circuito di Misano e agli organizzatori dei Trofei della Coppa Italia, desidera stringersi intorno ai familiari di Emanuele in questo momento difficile".