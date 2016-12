Dakar 2014: il diario di Luca Viglio

Luca Viglio , 38 anni, ha lo sguardo vispo del monello di strada, la sagacia dell’imprenditore milanese quale è, la sensibilità, la resistenza e l’ironia del motociclista vero. Insieme al più preparato Paolo Ceci , Viglio è uno dei due italiani che hanno portato a termine la Dakar 2014 in moto. Che è stata un massacro, un’impresa, un’avventura vera, specie per un privato come lui. Già al via lo scorso anno, ma uscito troppo presto, Viglio aveva un debito con il Sudamerica e con se stesso: riprovarci e arrivare in fondo. Ad ogni costo. Ha imparato ad evolvere sulla propria pelle, ha accarezzato la morte, si è fatto pure male, ma ha portato la sua Beta 450 al traguardo. Ci ha lasciato un diarietto scritto in aereo sulla via del ritorno; è un vero e proprio romanzetto, crudo, sfrontato, intenso ed emozionante che abbiamo il piacere di condividere con voi. (si ringrazia Endurology)

Non mi aspettavo di sollevare un cinema simile. Non ho avuto accesso al servizio dati per due settimane, per cui avevo solo qualche informazione sommaria, riportata dagli amici; ma il dettaglio di quanto sia montato, lo apprezzo solo ora. Comunque intuivo la sostanza, durante la gara, anche grazie agli sms che funzionavano; nei quali, appunto, traspariva tutto il resto. Che dire? Beh, cari amici, parenti, conoscenti o semplicemente persone che vi siete appassionate al mio caso (umano?), non posso che iniziare col dirvi grazie. Non pensiate che siano parole di circostanza, banali e scontate. È uno degli stati d'animo più belli e forti con cui esco da questa Dakar. Ogni sms, ogni telefonata, ogni notizia riportata di quanto accadesse su altri canali che non vedevo, mi ha scaldato il cuore, e spostato l'anima verso Valparaiso. Anche se magari non sono riuscito a rispondere a tutti, tutti ho letto, tutti ho fatto miei. Davvero, vi ho sentiti uno ad uno, in quel casco. Detto (scritto) ciò, mi trovo in aereo sul lungo volo del ritorno, tra una turbolenza e l'altra, a rimettere in ordine una specie di diarietto, per provare a tirare le somme delle ultime due settimane, eccezionali e straordinarie nel più letterale senso del termine. Diarietto che vi riporto sotto, non tanto con la supponenza che sia interessante e/o divertente, ma come semplice coronamento di quello che devo a questo gruppo, per dare a chi fosse interessato una vaga idea di quel che è accaduto in gara e nella mia testa dal 5 gennaio in poi. Magari qualche stralcio è già stato anticipato via sms nei giorni, ma così è.

Ci siamo. Prima tappa, relativamente semplice e scorrevole, tanto come guida, quanto come navigazione. Provo a tenermi dalla parte delle ragione, partendo molto indietro per via del numero di gara, raggiungo altri piloti con tutto il relativo problema del rischio polvere: raggiungerli è un conto, sorpassarli restando dalla parte della ragione, senza rischiare troppo, un altro. Arrivo a fine tappa che mi sembra tutto sommato di esserci riuscito, grosse cazzate non ne ho fatte, né in navigazione, né in guida, e la classifica mi regala un dignitosissimo 62mo assoluto su 174 arrivati. Si, sono soddisfatto, è partita col piede giusto. Non lo so ancora, ma rimarrà un assolo impareggiato!

Della prima parte di tappa nemmeno sto a scrivere. Niente di troppo complesso, arrivo quindi alla svelta alla seconda parte, dove è prevista la prima sabbia. E che sabbia! La più merdosamente, nera, caldissima e quindi molto asciutta e molle, sabbia di tutta l'Argentina. Perché, perché, perché cazzo mi sono allenato in moto in autunno, nel piacentino, col fango e con la neve, e non dentro stammerda ingovernabile? Non ero pronto a tutto ciò, ma non si poteva iniziare con un avvicinamento graduale alla sostanza composta di granelli? È stato un mezzo naufragio, davvero non ero pronto ad una sabbia così complessa da subito, così molle, con dune, dunette, salite e discese, contropendenze, pezzi di pista in cui sembrava di non stare in piedi, e caldo, tanto caldo. 65 Km di sabbia, i peggiori che mi siano mai capitati, su 360 di speciale complessiva ; ne esco con gran fatica, o meglio, con un poco di affanno, soprattutto psicologico: ah è così che hanno deciso di partire? Così di punta? Beh, l'avevamo detto che la prima settimana sarebbe stata dura, e che cazzo ti aspettavi? Boh, vediamo domani va... Arrivato al bivouac apprendo che il grande Bottu è fuori, pare per ko della frizione, e me ne dispiaccio moltissimo. Alberto ha invece avuto un principio di incendio alla moto, per fortuna salvata in extremis, a causa di perdita di benzina dal serbatoio posteriore. Posteriore, appunto, che sulla sua moto viene sostituito in blocco.

7 GENNAIO

Arriva la tappa in quota, per un totale di 373 km di sola speciale. Toccheremo i 4300 mt, record assoluto per la Dakar, non lontani dall'Aconcagua, spero di non soccombere per l'altitudine. Ci arriviamo, nella parte alta, dopo metà PS, dopo aver viaggiato quasi costantemente sopra i 2000, e spesso vicini ai 3000. Gli "oggetti" da affrontare si presentano come dei giganteschi panettoni, ricoperti a perdita d'occhio di pietre nerissime fatte vagamente a scaglie, di dimensione tipo libri. Ecco si, è come se Mose' col suo camion di Tavole della Legge, si fosse ribaltato in cielo scaricando miliardi di pietre nerissime su queste montagnole in quota. Significa che sono sul monte Sinai ? Guidarci sopra non è banalissimo, ma forse nemmeno impossibile. Certo, a tratti inizio a provare quella sensazione che ogni tanto può capitare con le apnee notturne: mi trovo a spalancare la bocca di colpo e tirare una decina di respironi a pieni polmoni tipo iperventilazione. Ma che cazzo è, mica ti starai agitando per queste rampe ripide ricoperte di pietre? Dai che non sono esattamente facili, ma è roba che sai fare! Dai gas, stai con le palle sul serbatoio e metti ‘ste ruote dove vanno messe! Ah no, aspetta, ecco... Altro che agitazione, certo che ci sali! È la quota... È vero, è la quota, non mi sento più lucidissimo (ammesso che lo sia mai stato), respiro in leggero affanno, non ho molta forza. Ecco, un motivo in più per NON sbagliare. Incredibilmente non sbaglio, e arrivo in cima al panettone che sembra quello finale. E li mi si presentano scene da tragedia: molti piloti stanno male, sono ventilati con l'ossigeno, molti non riescono a salire e il tutto sembra un formicaio disordinato. Devo scendere da qua, e anche alla svelta, arrivare più in basso, più al sicuro. Inizio a scendere, sempre sulle pietre nere, sulle quali però si intravedevano tracce di moto e quad. È qua succede il DISASTRO.

Arriva il primo, grave, errore di navigazione. Si accende la freccia di un WP lontano diversi km, che mi indica di scendere verso sinistra dalla sella in cui mi trovo, guarda caso in direzione delle vaghe tracce che stavo studiando (leggi: seguendo). Complice anche la poca freschezza di testa, smetto di preoccuparmi della navigazione vera e propria, quella su carta del roadbook, smetto di seguire il CAP (i gradi bussola della rotta indicati dal roadbook), e vado sicuro dietro alla freccia del GPS, che guarda caso coincide con le tracce in terra. Cazzata! La discesa inizia a farsi veramente, ma veramente ripida! Sempre ricoperta di queste pietre nere, la pendenza cresce fino a farmi iniziare a pensare che in caso di caduta sarebbe un disastro, perché nonostante stia scendendo a meno che passo d'uomo, col culo praticamente appoggiato sul fanalino posteriore per arretrare il baricentro, qualora dovessi anche solo appoggiare la moto in terra perdendo l'equilibrio, la stessa non si fermerebbe mai più. Proseguo un po' con cautela e chiappe strette, e passo a fianco allo scheletro, praticamente intatto, di una grossa bestia a 4 zampe con tanto di corna: sembrava messo lì apposta da uno sceneggiatore, le ossa erano bianchissime illuminate dal sole sulle pietre nere. Vi lascio solo immaginare cosa mi sia passato per la testa davanti a quella scena, decisamente evocativa. Proseguo un poco, anche perché fermarsi sarebbe stato tutt'altro che banale. Vedo uno, un concorrente, fermo in piedi sulla pietraia, a fianco ad un quad. Penso a come abbia fatto a scendere di li con "quel coso", ma avvicinandomi mi accorgo che non era un quad: era quanto ne rimaneva. Doveva aver fatto centinaia di metri di dislivello rotolando nella pietraia: c'era un telaio massacrato, un motore, qualche ruota, il tutto senza la intima sembianza di coesione. Il tizio (che poi scoprirò essere Patronelli, uno che va forte con i quadricicli), non ha l'aria del tutto "tirato insieme". Su sua richiesta gli chiamo Parigi col satellitare dell'Iritrack, chiedendo l'elicottero, poi proseguo. Nel frattempo sono passati anche i miei ccompagni, i fratelli Marco e Alberto Brioschi, anche loro evidentemente sbagliando la navigazione; anche loro proseguono, ma ci perdiamo quasi subito. Continuando a scendere arrivo in una specie di ampia vallata, e mi rendo conto che la cazzo di freccina del GPS mi indica di ritornare in quota, non esattamente da dove ero venuto ma quasi. Il sospetto di avere sbagliato navigazione diventa una certezza. Volano paroline irripetibili.

Tornare in salita su quella cosa è impossibile. Trovo delle creste che salgono poco più in là, provo ad affrontarle una, due, tre volte: impossibile, la pendenza non sarebbe nemmeno esagerata, ma son troppo impestate di sassi, non ce la faccio. Non mi resta quindi che prendere l'amara decisione di saltare uno o più waypoint, prendermi la relativa penalità, ma cercare di raggiungere il bivouac ad ogni costo, Continuo quindi a scendere seguendo il corso del torrente di questa vallata, trovando peraltro delle tracce di almeno un'altra moto. Passo a fianco ad una KTM che ha tutta l'aria di essere ufficiale, la tabella è gialla (gruppo di merito, i top rider) e il numero è basso (scoprirò poi essere di Faria, che evidentemente era anch'egli caduto nel tranello di navigazione). Il torrente si stringe man mano tra due pareti di roccia, e il sentiero che stavo percorrendo diventa un sentiero scavato nelle pareti di roccia: una roba da cacarsi sotto, a dire poco! Continuavo a vedere la traccia dell'altra moto, e questo mi ha fatto pensare che se c'era già passato un altro, avrei potuto passarci anche io: sono stati quindi una serie di passaggi sulla parete di roccia, accompagnando la moto a mano, con un salto di decine di metri sotto, pronto a mollarla nel caso avessi perso l'equilibrio (a Jarno Boano, che ha preparato la mia Beta, consiglio di non leggere questa parte), sperando nel caso di riuscire a stare su almeno io e non cadere giù con essa. Veramente, ma veramente, ma veramente da cacarsi addosso. Vi risparmio i dettagli, ma per qualche ora ho davvero fatto torrentismo con la moto! Ad un certo punto, sfinito dalla fatica e dallo stress, nonché dalla quota, mi rendo conto di aver finito l'acqua, e di avere la gola e la bocca secchissime e impolverate. Una sensazione brutta, forte, ancestrale. Cazzo l'acqua no, l'acqua è importante, se finisco disidratato è la fine, elicottero e via a casa. Guardo il torrente: merda è marrone, ma no beige, proprio marrone! Penso che tutto sommato sarà solo un po' più saporita, e che andare a casa per andare a casa, tanto vale andarci con la colica. Ne bevo, effettivamente è buonissima, o almeno così mi pare essere. Riparto col torrentismo, e dopo altre svariate decine di minuti e diversi altri passaggi da circo, spunto su una pista. Sono salvo! Non avevo idea di dove io fossi, ma da qualche parte la pista mi avrebbe portato, e da quella qualche parte, in qualche modo, avrei potuto raggiungere il bivouac!!! Sospiro di sollievo. Anzi sospirone. La tappa è andata in merda, la classifica sicuramente anche, ma sono ancora in gara. Poco dopo arriva un concorrente, lo fermo e mi dice che siamo in piena speciale! Che colpo di culo fantastico, le cose iniziano a girare bene, ho stimato che mancassero 20-30 km alla fine e sono ripartito, e qua è arrivata la seconda cazzata della giornata! Invece che mettermi "in nota" per bene, in preda all'entusiasmo e con l'idea che mancasse davvero poco, inizio a seguire le tracce degli altri, finisco come previsto nel larghissimo greto di un torrente in secca, sbaglio una deviazione, proseguo qualche km, mi accorgo dell'errore, faccio per girare la moto ed essa, semplicemente, si spegne per non ripartire più. Punto della situazione: sono perso, senza avere nemmeno idea di quale sia la giusta direzione, senza acqua con la gola secchissima, il sole è ancora alto e sono appena rimasto a secco di benzina. Accendo il telefono, giusto per capire se ho possibilità di comunicazione, ma niente, non prende. Ho setissima, stavolta davvero, e non c'è nemmeno un fiume marrone nei paraggi. Non passerà nessun altro concorrente a cui chiedere benzina, sono perso fuori dalla speciale e manco ho idea del dove. Ho sempre più sete, magari tra poco mi parte la disidratazione seria. Sono fottuto, stavolta non la vedo, la via di uscita, salvo chiamare l'elicottero e uscire di gara. È finita penso. Inizio a vagheggiare tra i pensieri più brutti; sul ritorno a casa anzitempo, sul fatto di aver fallito un'altra volta, sul fatto che per un po' in Italia non vorrò vedere nessuno, e su molte altre merdosissime prospettive. Non può finire così, qua, adesso. Non può, anzi, non deve.

Cosa posso fare? Cosa posso inventarmi per fare EVOLVERE la situazione? Eccola, la parola chiave: la situazione deve evolvere, "stare fermi è la cosa più pericolosa e sbagliata da fare", citando "quello là" (Burroughs ovviamente sul momento mi sfuggiva). Ok, e quindi? All'atto pratico come vuoi tradurre questa bella idea da Baci Perugina in qualcosa di concretamente utile? Puoi fare solo una cosa: camminare. Provo a segnarmi le coordinate GPS col telefono, perché di sicuro se faccio qualche chilometro la moto non la ritrovo mai più. Ci riesco forse, è una di quelle funzioni del telefono che obiettivamente non ho mai cagato (non che sulle altre sia molto più ferrato). Mi metto in cammino, per nulla sicuro della storia delle coordinate, pertanto mi giro subito verso la moto e provo a prendere qualche riferimento col paesaggio, ben sapendo comunque che avrei potuto ritornarci col buio. Tale è la mia freschezza in quel momento, che mi metto in cammino vestito di tutto punto: stivali, pantaloni, ginocchiere, pettorina, collare, giacca; ciliegina sulla torta della freschezza, parto col casco in mano. Non chiedetemi il perché, penso che in tutta evidenza non esista. Faccio un chilometro, o poco più, in salita, pensando che avrei potuto stare male di li a poco per la disidratazione, la sensazione in gola era atroce. Poi cerco di ragionare un po' sui dati di fatto, sul fatto che è vero che fa molto caldo, è vero che sudavo da tutto il giorno, è vero che ero senza acqua da un bel po' e mi sembrava di morire di sete, ma dalla mattina ne avevo anche bevuta almeno 4, forse 5 o 6 litri. È mica si studia che un uomo può stare senza bere per giorni? Provo allora a convincermi di non avere tutta sta sete, e proseguo a camminare. Sento un rumore di moto, dietro a un cordone di montagnole di terra e sassi alla mia destra, altre un centinaio di metri. Devo scavalcarle, ma sono altissime viste da qua, in queste condizioni. Quindi? Mi convinco che l'unico modo per continuare a fare evolvere la situazione sia scavalcare per vedere cosa ci sia dietro. Inizio la salita, ‘ste merde erano anche molli e cedevoli sotto gli stivali; arrivo in cima stremato una volta di più, e dietro si vede un altro fottutissimo cordone di montagnole, e nessuna traccia di passaggio della gara.

Mi siedo, a riprendere fiato, e mi metto a guardare un poco sole che (grazie al cielo) inizia a calare percettibilmente, allungando le ombre e perdendo ferocia. Guardo il telefono, e mi accorgo che da quella piccola altura ha campo. Ne approfitto per aggiornare sulla mia situazione Roberto Boano, che prontamente mi risponde "hai tutta la notte, credi in te". Sintetico, diretto, efficace. Riparto dunque, e scavalco il secondo cordone, e... Mi si apre alla vista la speranza, vedo una pista con tracce!!! Forse ci siamo, scendo sulla pista e mi sdraio ad aspettare qualcuno. Dopo un quarto d'ora di silenzio tombale, inizia a venie il sospetto di essere rimasto ultimissimo, e quindi m'incammino nuovamente, verso la fine della speciale, lasciando la maschera attaccata ad un cespuglio per avere il riferimento del punto in cui scavalcare di nuovo i cordoni. Proseguo mezz'oretta, e ad un certo punto sento un rumore di spalle, mi giro e vedo arrivare un quad ! Mi sbraccio per fermarlo, gli chiedo della benzina e questo concorrente, che definirei un angelo, me la dà. Apro pertanto il camelback ormai vuoto da ore, travasiamo un 5-600 ml di idrocarburo nella sacca, e prima che io riparta in salita mi regala anche una bottiglietta d'acqua: non me la sono mai gustata così. Finisce quindi che mi rifaccio la scarpinata a ritroso, trovo incredibilmente la moto, ci metto la benza e riesco ad arrivare a fine speciale, ormai al buio, con i commissari ASO che mi guardano allucinati. Al bivacco scopro che i miei 3 compagni di team, Marco, Alberto, e Giulio, non ce l'hanno fatta. Sono fuori gara.