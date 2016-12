Dunlop Moto Academy by Riding School: pronti a guidare

Un viaggio adrenalinico ed emozionante, in compagnia di Max Temporali. Il commentatore tecnico del Motomondiale, che prenderà per mano chi sale in sella per la prima volta, insieme a chi vuole migliorarsi ed acquisire più sicurezza. Fino a girare l'acceleratore a fondo corsa e frenare forte, per sfidare il cronometro ed allenare chi ha ambizioni da pilota. Quindi correggendo le imperfezioni di guida, spiegando come si curva e le regole base della pista (bandiere, traiettorie, e tanto altro). L’obiettivo? Arrivare a quel gesto che per tutti - in assoluto - racchiude l'estasi del motociclismo sportivo: la prima volta in piega con il ginocchio a terra! Soddisfazione da raggiungere in totale sicurezza, sotto la guida attenta degli istruttori della Riding School all'Autodromo di Franciacorta. (Prossima data per i corsi il 27 settembre)



Quindi pronti per vivere una giornata calda e strepitosa, ricca di videoclip emozionali e unici, per macinare chilometri e capire come lavorano i professionisti del mondiale. Nei box, con i briefing dei piloti famosi e i focus tecnici, con le interviste esclusive agli ingegneri di Brembo, Andreani e Nolan. Imperdibile l'approfondimento sulla gamma Dunlop, per scoprire davvero tutto sulle gomme e come usarle al meglio su strada e in pista. Facendo attenzione anche ai preziosissimi consigli del medico della Clinica Mobile.

Max Temporali vi aspetta, “tutti in sella, sempre col cervello collegato al polso!”

Ditelo agli amici: la Dunlop Moto Academy by Riding School è su Italia 1 e Italia 2, da rivedere su su SportMediaset.it

RIVEDI LA PUNTATA INTEGRALE DELLA DUNLOP MOTO ACADEMY