Champions Volley: Lube sconfitta 3-1 dal Belgorod

Non riesce l'impresa alla Lube Treia contro i campioni d'Europa e del Mondo in carica del Belgorod . Al Palasport Fontescodella di Macerata arriva una sconfitta per 3-1 nella terza giornata della fase a gironi di Champions. Gli uomini di Alberto Giuliani sfiorano l'impresa. Vincono il primo set per 25-19, cedono il secondo e il terzo ai russi 25-23 e 25-19, il quarto è all'insegna dell'equilibrio ma finisce 25-23 per gli ospiti che chiudono la pratica.

Troppo forti i campioni russi del Belgorod per la Lube. Sostenuti dal pubblico di casa gli uomini di Giuliani giocano una buona partita ma non riescono nell'impresa. Partono forte i marchigiani conquistando il primo set per 25-19. Poi però i russi aumentano i ritmi e s'impongono nei successivi due set, prima per 25-23 e poi per 19-25. La Lube fiuta il tie-break nel quarto set, mantenendo qualche punto di vantaggio, grazie soprattutto a Sabbi che chiude una grande partita personale con 16 punti realizzati, ma non basta. I russi, trascinati da una prova maiuscola di Grozer (17 punti) s'impongono per 25-23 e conquistano i tre punti, salendo a quota 9 in classifica nel Pool E. La Lube resta al secondo posto in compagnia del Fenerbahce con 4 punti. Chiude all'ultimo posto Paris Volley con un punto.