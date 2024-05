Volley, Trento vince la Champions maschile ed è sul tetto d'Europa

VOLLEY

L'Itas di Soli batte in tre set (25-20, 25-22, 25-21) lo Jastrzebski: è il quarto trionfo della sua storia

© Twitter Trentino Il nostro volley domina l'Europa: Trento vince la CEV Champions League, la quarta della sua storia dopo la tripletta tra il 2008/2009 e il 2010/2011. Nella finalissima in Turchia finisce 25-20, 25-22, 25-21 per la formazione di Soli, trascinata da Daniele Lavia e Alessandro Michieletto. E così, l'Italia sarà campione sia in campo maschile che femminile, visto il Derby che attende Vero Volley Milano e Imoco Volley Conegliano.

Il volley italiano si prende l'Europa. In attesa del Derby femminile in finale di Champions tra Conegliano e Milano, la Champions League maschile va a Trento, che batte lo Jastrzebski e vince per la quarta volta nella sua storia la competizione di pallavolo più importante per club. All'Antalya Sports Hall, l'Itas domina contro i polacchi: finisce 25-20, 25-22, 25-21 in favore della formazione di Soli. I protagonisti assoluti sono Alessandro Michieletto, Kamil Rychlicki, Daniele Lavia e Marko Podrascanin. Il primo mette a referto 16 punti, aiutato dai 15 del secondo e dagli 11 del terzo. Il serbo, invece, realizza il muro decisivo che fissa il punteggio sul 25-21 del terzo set. Un match sempre in mano all'Itas, che ha come unico, piccolo momento di flessione lo 0-3 per lo Jastrzebski nel corso del secondo set. Nel terzo, invece, il passaggio decisivo è quello che permette ai nuovi campioni d'Europa di passare dal 18-19 al 23-19, minibreak che di fatto chiude i giochi. Al muro decisivo di Podrascanin, parte la festa dell'Itas, che torna sul tetto d'Europa a 13 anni di distanza dall'ultima volta. È il quarto titolo dopo i tre consecutivi conquistati tra il 2008/2009 e il 2010/2011. E la festa italiana in terra turca è quasi completa, in attesa di Conegliano-Milano.