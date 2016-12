Mondiale Volley: Italia con la Russia per il primo posto

Il 3-1 con cui gli Usa hanno battuto la Russia nel girone H ha consegnato alle azzurre di Bonitta il pass per la semifinale, ma Bonitta non si accontenta: "Vogliamo impressionare". Questa sera, dunque, contro la Russia Del Core e compagne vorranno ottenere l'ennesimo successo di questo mondiale di volley giocato in casa per arrivare alle semifinali con ancora più convizione. Ci saranno tifose particolari, le ragazze degli Usa.