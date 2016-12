Volley, playoff A1 femminile: colpaccio Busto a Conegliano

Busto Arsizio compie il primo passo verso la finale del campionato di volley A1 femminile. In Gara1 la Yamamay espugna il Palaverde battendo 3-1 Conegliano (19-25, 25-17, 25-16, 25-15) e ribaltando così il pronostico della vigilia: la Imoco, infatti, ha chiuso al secondo posto la regular season mentre Busto si è fermata al quinto. Lunedì andrà in scena Gara2 al PalaYamamay con Busto che, in caso di vittoria, conquisterà la finale.

Nel primo set Conegliano sembra essere in pieno controllo del match staccando Busto sul parziale di 14-13 e chiudendo sul 25-19. La gara per la Imoco però si chiude qua. Le 'farfalle' tornano in partita e, dopo un time-out sul 12-11 chiesto da Parisi, incrementano il loro vantaggio fino al 25-17 deciso da un muro di Ciara Michel su Cristina Barcellini. La Yamamay riparte alla grande anche nel terzo parziale e, sotto i colpi di Serena Ortolani (top scorer della serata con 20 punti) e di Valentina Arrighetti (con 17), chiude sul 25-16. Conegliano esce mentalmente dal match e, nel terzo set, Busto arriva a giocarsi ben 10 palle match. Il punto decisivo del 25-15 è siglato dalla solita Arrighetti che regala così alle farfalle la possibilità di approdare in finale in caso di vittoria nel match casalingo di gara 2 in programma a Pasquetta.