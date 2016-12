Volley, A1: rullo Macerata, battuta anche Modena

Non conosce ostacoli la marcia di Macerata nell'A1 maschile di volley. La Lube batte Modena al tie-break, centra la settima vittoria di fila nella regular season e sale a 20 punti. Vittoria al tie-break anche per Trentino contro Città di Castello , mentre Piacenza si impone 3-1 sul campo di Latina . Nell'A1 femminile successi agevoli per Piacenza e Bergamo , che piegano 3-0 rispettivamente Ornavasso e Forlì .

E' Ivan Zaytsev il protagonista del settimo successo consecutivo di Macerata nella regular season: 25-27 25-17 25-23 22-25 15-12 i parziali del match vinto contro Modena. L'opposto della nazionale italiana trascina la Lube con 26 punti, Bartosz Kurek contribuisce con 23. Sasa Starovic ne realizza 19 nel successo esterno di Piacenza (35-37 25-22 16-25 16-25) sul campo di Latina: una vittoria che consente alla Copra Elior di rosicchiare un punto su Macerata e di portarsi a -3 dalla capolista.

Trentino fatica più del previsto ma riesce a piegare la resistenza del Città di Castello, che si arrende solo al tie-break (25-20 15-25 25-17 20-25 15-11): Filippo Lanza con 23 punti è il miglior realizzatore dei padroni di casa. Completano il quadro di giornata le vittorie di Cuneo (3-1 contro Ravenna), Molfetta (3-0 su Verona) e Perugia (3-0 al Vibo Valentia).

In campo femminile tutto facile per Piacenza e Bergamo. La Rebecchi liquida Ornavasso con il punteggio di 25-16 25-16 25-20 (17 punti e 5 ace per Lucia Bosetti), mentre la Foppapedretti batte Forlì 25-16 25-17 25-22 (18 punti e un ace per Valentina Diouf). Conegliano e Casalmaggiore si impongono entrambe per 3-0 su Modena e Urbino, Novara supera 3-1 Frosinone.