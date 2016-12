Atp Miami: la finalissima è Djokovic-Murray

Saranno Novak Djokovic e Andy Murray a giocarsi il titolo al torneo Atp di Miami. Il serbo sconfigge 7-6, 6-2 il padrone di casa John Isner e raggiunge in finale lo scozzese, che regola con un doppio 6-4 Tomas Berdych. Quella di domenica sarà la 32esima finale in carriera in un Master 1000 per il fenomeno di Belgrado, ma Murray ha già vinto il titolo in due occasioni e cerca il tris nella rivincita della finale degli Australian Open