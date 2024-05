Internazionali d'Italia: subito derby per Matteo Berrettini, Jasmine Paolini dal lato di Aryna Sabalenka

Ci saranno subito una serie di derby tricolori agli Internazionali d'Italia di tennis, al via nella giornata di martedì 7 maggio a Roma. Il rientrante Matteo Berrettini si ritroverà immediatamente di fronte a Stefano Napolitano replicando così la finale dell'ATP Challenger Bergamo del 2018 dove il tennista romano iniziò la lunga risalita sino alla finale di Wimbledon. Il giocatore capitolino si è comunque trovato in una parte del tabellone favorevole con Stefanos Tsitsipas e Andrej Rublev come principali avversari nella corsa alla finale e che potrebbe esser incrociato soltanto ai quarti di finale.