Ranking Atp: Cobolli e Darderi entrano in top 60. Paolini numero 12 al mondo

Il tennis azzurro si presenta a Roma con nove uomini e cinque donne tra i primi 100 del mondo

L'Italia si presenta alla settimana di apertura degli Internazionali BNL d'Italia, la festa del tennis al Foro Italico, nel cuore sportivo di Roma, con sei giocatori tra i primi 60 e nove tra i primi 100 del mondo nei PIF ATP Rankings, la classifica di singolare maschile basata sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Oltre a Jannik Sinner, che conferma il best ranking alla posizione numero 2, assente a Roma a causa di un infortunio all'anca, altri tre azzurri hanno raggiunto oggi la loro miglior posizione in classifica in carriera. Guida il trio Luciano Darderi (54, +6), semifinalista al Sardegna Open, il Challenger 175 di Cagliari. Segue Flavio Cobolli che si fa un bel regalo per il 22mo compleanno che festeggia proprio oggi. Il romano, che sarà presente al sorteggio del main draw, prende parte agli Internazionali BNL d'Italia da numero 57 del mondo (+7) forte del terzo turno a Madrid, il suo miglior risultato in un Masters 1000. Anche Stefano Napolitano, che a Roma ha ottenuto la wild card "liberata" da Matteo Berrettini che non ne ha avuto bisogno perché a causa di una serie di forfait è riuscito a entrare in main draw per classifica, ha ritoccato il best ranking (125, +1). Tra i primi 20 italiani nel ranking ATP, chi ha guadagnato più posiziono rispetto all'ultima classifica pubblicata due settimane fa, prima del Mutua Madrid Open, è Enrico Dalla Valle (255, +11).

RANKING WTA, PAOLINI SALE AL NUMERO 12, SWIATEK SEMPRE PIÙ LEADER

Qualche variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA, dopo la conclusione del "1000" di Madrid. Anche questa settimana sono sempre cinque le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini che grazie agli ottavi sulla terra spagnola migliora di un'altra posizione il "best ranking": la 28enne di Garfagnana è numero 12 ed è la sesta azzurra in top 15 da quando esiste il ranking (1973). Alle sue spalle fanno due passi indietro sia Lucia Bronzetti, numero 48, che Elisabetta Cocciaretto, ora numero 56, mentre perde undici posizioni Martina Trevisan, che scende al numero 87. Recupera sette posizioni invece Sara Errani: la veterana azzurra, ritornata per l'ennesima volta in top cento, è ora numero 93. Scende altri due gradini Camila Giorgi, ora numero 116, mentre scivola indietro di venti posizioni Lucrezia Stefanini, ora numero 179. Fa altri sei passi avanti Giorgia Pedone, che si arrampica fino alla poltrona n.270 e firma un altro "best ranking". Recupera un posto anche Silvia Ambrosio, che sale al numero 290, mentre a chiudere la top ten italiana c'è Nuria Brancaccio, stabile al numero 292. Questa settimana Paolini, Bronzetti, Cocciaretto, Trevisan, Errani, Giorgi, Stefanini, Pedone e Brancaccio sono in gara nel main draw agli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico.

