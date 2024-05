Sinner numero 1 dopo il Roland Garros? Potrebbe succedere anche senza giocare

TENNIS

L'azzurro ha rinunciato agli Internazionali d'Italia mettendo in dubbio anche una sua eventuale presenza al torneo francese, tuttavia la sua classifica potrebbe muoversi anche senza essere presente sulla base dei risultati ottenuti sulla terra rossa da Novak Djokovic

L'edizione 2024 degli Internazionali d'Italia di tennis rischia di essere una delle più povere degli ultimi anni. Ciò non dipende dalle intenzioni degli atleti, ma dai vari infortuni che li hanno colpiti a causa di una stagione sempre più serrata. I forfait di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la presenza a rischio di Daniil Medvedev hanno dimezzato il lotto dei partecipanti con il solo Novak Djokovic sicuro di esserci e costretto a portarsi sulle spalle una pressione enorme per difendere il numero 1 della classifica mondiale in vista del Roland Garros.

Con il problema all'anca incorso a Sinner la strada appare più semplice per il fuoriclasse serbo che ha saltato puntualmente Madrid proprio per esser in forma a Roma. Gli acciacchi tuttavia ci sono e, nonostante l'assenza dei principali avversari, dovrà uscire dal Foro Italico vincitore per sperare di presentarsi ai nastri di partenza parigini ancora potenzialmente in vantaggio sul 22enne di Sesto Pusteria. Qualora riuscisse nell'impresa, scartando i 2000 punti conquistati lo scorso anno nella capitale francese, rimarrebbe con 85 lunghezze sull'altoatesino che scarterà nel peggiore dei casi 135 punti.

Vedi anche Tennis Jannik Sinner lascia dubbi sulla sua presenza a Parigi: "Ci andrò soltanto se sarò al 100%" Serve per l'appunto una vittoria a Roma, altrimenti Sinner potrebbe pensare di non presentarsi al Roland Garros e uscirne comunque vincitore grazie alla matematica che lo favorirebbe. Le combinazioni sono complicate, ma la prospettiva non è così irrealizzabile: se Djokovic dovesse perdere la finale di Roma, a quel punto Sinner avrebbe 315 punti di vantaggio sul 36enne di Belgrado e diventerebbe il leader della classifica ATP qualora quest'ultimo non arrivasse almeno ai quarti di finale del torneo transalpino. Se Djokovic dovesse fermarsi addirittura in semifinale all'ombra di Monte Mario, Sinner potrebbe coronare il proprio sogno qualora l'avversario non centrasse almeno le semifinali al Roland Garros.

Ovviamente se il fuoriclasse balcanico dovesse far ancora peggio nella Capitale, la possibilità di vedere Sinner numero 1 senza nemmeno giocare aumenterebbero considerevolmente, ma ora è necessario pensare a recuperare e tornare a Parigi senza dover attendere i risultati dagli altri campi.