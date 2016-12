MotoGP, Jorge Lorenzo vola nelle libere del Mugello

Il secondo turno di prove libere della MotoGP al Mugello finisce nelle mani delle Yamaha, con Jorge Lorenzo che sotto la bandiera a scacchi firma l'1:48.375 che beffa Rossi, 2° per 34 millesimi. Crutchlow è 3° (+0.297), davanti a Hayden (Ducati, +1.002) e Pedrosa (Honda, +1.008). Seguono le Ducati di Iannone (+1.092) e Dovizioso (7°, +1.168), mentre Pirro chiude la top ten. Brutta caduta per Marquez, portato al centro medico per controlli.