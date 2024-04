MotoGP Americhe, Martin: "Non mi aspettavo un giro così"

GP AMERICHE

Soddisfatto Viñales: "Sono ottimista", realista Marc Marquez: "L'obiettivo è lottare per la top 5"

MotoGP, le immagini del venerdì di Austin



















© ansa 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jorge Martin si gode i grandi risultati ottenuti dalla sua Ducati nel venerdì di Austin: "Ho fatto un bel giro sicuramente - le parole dello spagnolo del team Pramac a Sky dopo le prequalifiche -. Stavamo provando diversi set up, ma alla fine mi sono trovato meglio su quello standard. Ho provato a spingere un po' di più in frenata ed è andata bene. Non me lo aspettavo, credevo di soffrire un po' di più... Domani miglioreranno in tanti e sarà dura. Comunque mi trovo bene con la moto, sto lavorando soprattutto sulla parte fisica perché qui domenica sarà dura. Comunque sono molto felice anche del ritmo gara".

VINALES: "SONO OTTIMISTA, C'È TANTA FIDUCIA"

Felice anche Maverick Vinales, 2° a pochi millesimi: "Ho sempre detto che quando riusciamo a tirar fuori il meglio dalla moto possiamo lottare per i primi posti - le parole del pilota Aprilia -. In Qatar non è successo, a Portimao sì, fin dalle prime libere. Qui abbiamo tanta fiducia, non sarà facile, ma proveremo a rimanere davanti. Sono ottimista, specialmente perché riesco a fare molto bene sul giro secco. Sicuramente in tanti miglioreranno, di solito in un decimo siamo in tre o quattro piloti... Però abbiamo dei dati che ci permetteranno di migliorare ancora, sono sicuro che domani sarà una grande giornata. Gara? Io spingerò al massimo dal primo all'ultimo giro, sono pronto e fisicamente a posto".

MARC MARQUEZ: "L'OBIETTIVO È LOTTARE PER LA TOP 5"

Rimane coi piedi per terra Marc Marquez: "Austin con la Ducati? È interessante, abbiamo lavorato molto col team perché all'inizio non mi trovavo benissimo - ha spiegato il pilota del team Gresini -. Siamo rimasti calmi e ora siamo più vicini. Qui la Honda andava forte per le tante curve stop and go, la Ducati lavora in maniera diversa ma stiamo imparando a capirla. Non so se riusciremo a stare al passo di Jorge e Maverick, qui il giro secco perfetto è molto difficile. Per il momento ci sono alcuni piloti più forti, l'obiettivo è stare almeno in seconda fila per poter lottare per la top 5".