Moto2 Austin: Garcia dal semaforo alla bandiera, Roberts la spunta su Aldeguer

GRAN PREMIO DELLE AMERICHE

Prova d'autorità per lo spagnolo del team MT Helmets nella prova della classe intermedia sul COTA Texano

© Getty Images Scattato al comando dall'esterno della prima fila, Sergio Garcia ha messo subito tutte le sue carte sull'asfalto di Austin, andando a prendersi una vittoria (la prima per lui) nel GP delle Americhe che lancia la candidatura del pilota della Kalex "targata" MT Helmets per il titolo della Moto2. Secondo gradino del podio sulle curve di casa per lo statunitense Joe Roberts. Terzo gradino del podio per Fermin Aldeguer che - partito malissimo dal centro della prima fila - prima la spunta nel duello con il compagno di squadra (SpeedUp) Alonso Lopez, poi strappa il terzo gradino del podio al nostro Dennis Foggia in sella alla Kalex di Italtrans Racing Team, poi sesto sulla linea del traguardo, superato nel finale anche da Lopez e da Marcos Ramirez.

© Getty Images

Sono due alla fine i piloti italiani nella top ten: Celestino Vietti chiude decimo alle spalle (in ordine crescente) di Aron Canet che era scattato male dalla pole (incappando anche in un dritto nello "snake" del COTA), Jeremy Alcoba e Ai Ogura. Rimane in ombra invece Tony Arbolino che chiude undicesimo. Nel Mondiale, Garcia sale in vetta con 51 punti, due in più del beniamino di casa Roberts.