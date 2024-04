MotoGP a Liberty Media, Ezpeleta: "Non cambierà nulla per ora"

LA SVOLTA

Il ceo di Dorna sull'acquisizione da parte del gigante americano della comunicazione: "E' un accordo che esalta il valore del campionato"

Alla vigilia del weekend di Austin, Carmelo Ezpeleta ha ufficialmente presentato l'accordo di acquisizione della Dorna da parte di Liberty Media, che dopo la F1 inizierà a gestire anche il Motomondiale (e non solo). "Siamo entusiasti dell'accordo e non vediamo l'ora di collaborare con Liberty Meda, ha un curriculum incredibile. E' un accordo che esalta il valore della MotoGP. Dorna continuerà a lavorare come azienda indipendente", ha detto il ceo spagnolo.

L'accordo riguarda tutti gli asset di Dorna, comprese Superbike, Moto2 e Moto3. Per ora non cambierà nulla. Liberty - ha assicurato - non pensa che questo sport debba fare chissà quali cambiamenti e noi condividiamo questo pensiero. Abbiamo già fatto dei grandi cambiamenti al format, per aumentare la visibilità della MotoGP a livello globale. C'è ancora tanto lavoro da fare. Dobbiamo essere fieri di questo risultato: è un ulteriore passo nella nostra storia".

"Siamo fiduciosi - ha ribadito facendo riferimento a possibili interventi da parte della Ue sulla concorrenza - che tutto si concluda positivamente e che l'accordo venga ufficializzato entro la fine del 2024".