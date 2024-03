Bagnaia: "Incidente di gara ma mi dispiace molto".

GRAN PREMIO PORTOGALLO

© Getty Images "È stato un incidente di gara. Me lo aspettavo: ci sono situazioni e situazioni, si poteva fare poco. Ci sarebbe mancata solo una penalizzazione a mio carico. Mi dispiace particolarmente. Sono partito bene ma alla terza curva ho scelto la linea sbagliata. Volevo passare Enea che era un po' in difficoltà. Dopo ho avuto problemi di grip al posteriore. Non riuscivo a spingere, non eravamo a posto. Peccato, il potenziale qui c'era, anche fino al warm up". Grande delusione per Francesco Bagnaia al capolinea di un fine settimana poco fortunato e ancora meno brillante, "culminato" nel controverso episodio dello strike con Marquez a tre giri dalla bandiera a scacchi del GP del Portogallo.

Questa la versione di Marquez:

"È stato un incidente di gara che abbiamo pagato entrambi a caro prezzo, lasciando per strada tanti punti. In quella fase di gara ero più veloce di lui. Lo avrei superato lo stesso il giro dopo: ha provato a replicare e siamo entrati in contatto. Secondo me Pecco è stato un po' troppo... ottimista. Io dall'esterno non ho potuto fare molto. Ne abbiamo discusso serenamente in Direzione Gara. Sono cose che succedono".