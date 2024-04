Vinales: "Ho scritto la storia". Acosta: "Fantastico lottare con i big"

© Getty Images

"Che spettacolo, ho scritto la storia. Sembra di vivere un sogno ma dobbiamo stare con i piedi per terra e continuare così. Ho avuto un problema al via, poi non so più neanch'io quanti sorpassi ho fatto. Non so cosa dire, mi viene quasi da piangere. La mia miglior gara nel Mondiale, insieme al successo con la Suzuki a Silverstone nel 2016 e alla mia prima vittoria nella 125. Peccato per Portimao, sarei stato ancora più avanti in classifica. Ci serve solo un bilanciamento costante. Se la squadra mi mette nelle condizioni di vincere, io vinco! Nel finale del GP mi sono messo in gestione perché la gomma iniziava a scivolare ma Acosta si è avvicinato e allora sono tornato a spingere". Maverick Vinales festeggia con il mantello di Batman addosso un successo di portata storica e lascia intendere di non volersi più fermare.