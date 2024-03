Martin: "Ho martellato dall'inizio alla fine". Bastianini: "Ci ho creduto fino in fondo"

GRAN PREMIO PORTOGALLO

Il vincitore lascia Portimao da nuovo leader del Mondiale grazie ad una domenica senza sbavature

© Getty Images "Abbiamo fatto un bel lavoro, sono contentissimo. Oggi non ho avuto problemi con la moto, mi sono sentito bene fin dal venerdì. Sono partito veloce, volevo subito andare in testa e gestire bene le gomme. Passo dopo passo, ho cercato di crearmi un piccolo distacco creando quel divario di decimi sufficiente per la vittoria. Ho martellato dall’inizio alla fine, un grosso sollievo mi sento di nuovo competitivo e so di potercela fare". Tutto liscio per Martin a Portimao. Lo spagnolo del team Prima Pramac prende la testa della gara fin dallo scatto al semaforo e incornicia il successo di tappa con la leadership della classifica generale.

© Getty Images

Autore della pole position, Enea Bastianini riscatta con un bel secondo posto finale il magro bilancio della Sprint:

"Volevo rifarmi, ci ho creduto fino alla fine ed è stata una bella battaglia. Non posso dire nulla sull'incidente di Bagnaia e Marquez, non lo ho visti. All'inizio ero nervoso, ho fatto qualche errore al primo giro. Oggi era impossibile attaccare Martin: è stato perfetto, anche se io e Vinales ci abbiamo provato a turno. Sono contento della mia gara perché qui l'anno scorso feci un grosso incidente. Il podio è una sensazione incredibile. Il passo di Jorge era velocissimo, ogni volta che mi avvicinavo mi distanziava sempre di più. Un bel secondo posto, posso essere contento".

Del problema al cambio accusato all'inizio dell'ultimo giro da Vinales ha approfittato Pedro Acosta per salire sul podio al suo secondo GP nella premier class. Il rookie spagnolo era però arrivato ai piedi dle podio stesso a suon di sorpassi:

"Il team ha fatto un lavoro fantastico. Nella mia scalata ho badato soprattutto a non fare... cavolate. Nei miei giri dietro a Bagnaia ho cercato di imparare qualcossa da luii. Non ho avuto problema con le gomme e il braccio, ho guidato come so fare anche se dobbiamo ancora migliorare in tanti punti. Ma abbiamo fatto il primo podio. Oggi il rosso è quello GasGas, grazie a tutti i ragazzi del team che lavorano dietro a questo progetto: è fantastico".

Grande delusione, invece, per Maverick Vinales, che ha perso il podio a causa di un problema al cambio della sua Aprilia e poi finito a terra per lo stesso motivo. "Dai primi giri della gara non riuscivo a mettere la sesta marcia e ogni giro andava peggio. Nel rettilineo non andavo e non riuscivo ad essere veloce, peccato perché me la potevo giocare con Martin. Si deve migliorare l'affidabilità. Se ci crediamo e lavoriamo insieme ce la facciamo. Nonostante i problemi andavamo bene e il passo sarebbe stato ancora meglio. Un peccato", ha detto lo spagnolo.