Moto3 da comiche: Ortolà cade, coinvolge Nepa e... gli ruba la moto

La tappa di Austin del Motomondiale ha regalato tante emozioni, ma anche un episodio mai visto prima. Durante la gara della Moto3, infatti, Ivan Ortolà è caduto e nella scivolata ha coinvolto Stefano Nepa. Nella concitazione del momento, poi, lo spagnolo si è rialzato ed è corso a recuperare la moto, tornando subito in sella. Peccato che non fosse la sua, ma quella dell'incolpevole italiano, che lo ha avvertito dell'errore prima che tornasse in pista. Una svista dovuta anche al fatto che Ortolà lo scorso anno correva proprio per la squadra di Nepa, di cui era compagno di box.