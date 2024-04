MotoGP Americhe: Vinales vince la Sprint, Bagnaia sbaglia la partenza e chiude 8°

gp americhe

Lo spagnolo detta il tempo e trionfa in scioltezza ad Austin, male Bagnaia con una partenza da dimenticare

© ansa 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Maverick Vinales vince la Sprint Race del GP delle Americhe di MotoGP. Il pilota spagnolo, partito dalla pole, detta il tempo e fa il vuoto con la sua Aprila piazzandosi sul gradino più alto del podio davanti alla Ducati del team Gresini di Marc Marquez e all'altra Ducati del team Prima Pramac del leader del mondiale Jorge Martin. Partenza disastrosa e da dimenticare per Francesco Bagnaia, con la moto che gli si impenna al rilascio della frizione portandolo a perdere sette posizioni allo spegnimento dei semafori. Una gara da ricostruire per l'iridato che al termine dei 10 giri non va oltre l'ottavo posto.

Lo aveva promesso e alla fine l'ha fatto. Maverick Vinales "leadera" per tutta la Sprint Race delle Americhe dopo un'ottima partenza, fa il vuoto e vola in solitaria verso il trionfo in una mini-gara mai messa in discussione e con gli inseguitori incapaci di mettergli pressione. Aprilia imprendibile al COTA, almeno nel sabato di qualifiche e gara da 10 giri, con la RS-GP che si candida a essere la moto da battere anche nel GP di domenica in cui le Ducati cercheranno di rimescolare le carte in tavola.

Una missione che proveranno a portare a termine Marc Marquez e Jorge Martin, secondo e terzo in Sprint, che nella gara lunga tenteranno strategie alternative rispetto a quelle del sabato. Un Martin scatenato che, partendo dalla seconda fila, ha approfittato dei guai di Bagnaia per mettersi subito all'inseguimento della testa della gara e, dopo essersi disfatto di Bastianini, ha puntato Acosta sorpassandolo in scioltezza.

Tutt'altro che facile, invece, la gara di Francesco Bagnaia, partito male e costretto alla rimonta. L'iridato, infatti, allo spegnimento dei semafori al rilascio della frizione ha sofferto con l'impennata della sua Desmosedici che gli ha fatto perdere di fatto sette posizioni al via. E così ha dovuto ricostruire, prima mettendosi a tallonare Morbidelli, poi ha superato Raul Fernandez nel finale portando a casa l'ottavo posto.

Prima dell'italiano, in ordine alle spalle di Martin il pilota GasGas Pedro Acosta seguito da Aleix Espargaro in top 5. A punti anche Enea Bastianini, Jack Miller e Raul Fernandez. Decimo Franco Morbidelli, primo degli scontenti seguito da Oliveira, Binder, Bezzecchi, Alex Marquez, Quartararo, Rins e l'ultimo, col 17° posto, Luca Marini.

Una Sprint che riconsegna una classifica con nuove distanze, con Martin primo con 67 punti e 24 di vantaggio sul secondo posto occupato da Enea Bastianini (43) e 25 su Binder (42). Bagnaia è quarto con 39 punti (28 da Martin), mentre Marc Marquez occupa la quinta posizione con 36 punti e 31 di svantaggio dal connazionale.