Moto3 Austin: Alonso senza rivali, Holgado la spunta sul rookie Piqueras

GRAN PREMIO AMERICHE

Il colombiano del Team Aspar non concede speranze agli avversari e domina dal via al traguardo il terzo appuntamento iridato

© Getty Images Nonostante il rush finale dei suoi inseguitori, David Alonso mette a segno la vittoria nel Gran Premio della Moto3 che ha aperto il programma del COTA. Scattato per la prima volta in carriera dalla pole position, il giovane spagnolo del Team Aspar parte con la fionda, allunga nella fase centrale del GP e poi appunto si difende nella parte conclusiva, grazie anche alla caduta dell'olandese Colin Veijer che semina il panico nel plotone degli sfidanti, permettendo ad Alonso di tirare il fiato e di chiudere senza altri patemi davanti a tutti. Secondo gradino del podio per Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3) che mantiene la leadership della classifica generale spuntandola nel duello dell'ultimo giro (sorpasso e controsorpasso) con il rookie Angel Piqueras (Honda Leopard Racing).

Per Alonso (ora distante un solo punto da Holgado) si tratta del secondo successo in tre gran premi. Il colombiano in sella alla CFMoto si era imposto nell'esordio stagionale di Losail, mentre il suo rivale aveva tagliato per primo il traguardo a Portimao. A fare la differenza (minima, ma pur sempre decisiva, almeno fin qui) i due secondi posti di Daniel in Qatar e in Texas (Alonso "solo" quarto a Portimao).

A completare la top five di una gara condizionata nelle sue fasi iniziali da una lunga serie di long lap penalties, piombano su traguardo il giapponese Ryusei Yamanaka e lo spagnolo David Munoz. Costretto al forfait l'altro spagnolo José Antonio Rueda (autore del secondo tempo delle qualifiche), colpito da un attacco di appendicite acuta. Dalla sesta alla decima casella del ranking nell'ordine il giapponese Tatsuki Suzuki, i due australiani Joel Kelso e Jacob Roulstone, lo spagnolo Joel Esteban e il nostro Matteo Bertelle, migliore dei piloti italiani.