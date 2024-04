MotoGP Americhe, Vinales: "Sprint dal livello straordinario". Marquez: "C'è da migliorare"

gp americhe

Lo spagnolo del team Aprilia sorride e carica l'ambiente, Marquez lo avverte e sa cosa fare per non farlo scappare in gara

© ansa 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Maverick Vinales conquista la vittoria della Sprint Race del GP delle Americhe di MotoGP e può sorridere. Una vittoria che manda alle stelle il morale del team Aprilia, al quale lo spagnolo ha rivolto i propri ringraziamenti al termine della mini-gara del COTA di Austin: "Sto sognando e voglio continuare così perché il livello è stato straordinario. Mi congratulo col team perché ce lo meritiamo. Dall'anno scorso in Qatar abbiamo trovato il giusto bilanciamento per andare forte, per noi la costanza aiuta".

"Quando la moto la senti tua è tutta un'altra storia, è merito del lavoro che c'è in garage" ha sottolineato lo spagnolo.

MARQUEZ: "È STATA DURA"

Secondo gradino del podio in Sprint Race per Marc Marquez con la Ducati del team Gresini: "È stata più dura del previsto, ho aspettato il mio momento e appena Acosta mi ha attaccato ho cominciato a prendere velocità. Domani dobbiamo capire come migliorare, soprattutto il primo settore per continuare a stare con Vinales". Vedi anche Motogp MotoGP Americhe: Vinales vince la Sprint, Bagnaia sbaglia la partenza e chiude 8°

MARTIN: "SARÀ UNA BELLA GARA"

Terzo posto per il leader della generale Jorge Martin: "Bellissimo podio qui in America, è stata una giornata difficile. Ho fatto la seconda fila nonostante le cadute, poi in Sprint ho faticato ma sono riuscito a prendere il podio. Domani cercheremo di fare una bella gara".

QUARTARARO: "NULLA DA PERDERE"

Solo 15° per Fabio Quartararo che non può brindare al rinnovo con Yamaha con un risultato positivo: "Abbiamo provato tanti setting diversi, con cambi radicali. Sono andato in pista con una moto mai provata, non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo provare tutto. Abbiamo bisogno di tempo, già dal Mugello o Barcellona cambieremo. Le idee ci sono, serve tempo per trovare il potenziale di una moto che ha del positivo nell'aerodinamica".