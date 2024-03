Moto2: Canet aprofitta degli errori di Aldeguer e Lopez: 2. Roberts, 3. Gonzales

© Getty Images

Aron Canet riscatta con la vittoria nel GP del Portogallo della Moto2 (la prima della sua carriera nella classe intermedia) la prestazione sotottono del via del Mondiale in Qatar. In sella alla Kalex Fantic Racing, lo spagnolo allunga progressivamente sulla concorrenza dopo una prima parte di gara movimentata, a cura dei piloti del team SpeedUp. Prima a causa di causa doppio long lap penalty (partenza anticipata) per Fermin Aldeguer, poi per la scivolata del suo compagno di squadra Alonso Lopez a dieci giri dal termine, mentre si trovava al comando. Recentissimo acquisto Ducati per la MotoGP 2025, Aldeguer si è lanciato in una furiosa rimonta verso le prime posizioni, culminata nel quarto posto finale, al termine di un serratissimo duello con il giapponese Ai Ogura nel corso dell'ultimo giro. Sul podio con il vincitore Canet (nuovo leader dell classifica generale) salgono lo statunitense Joe Roberts (Kalex OnlyFans American Racing Team) e Manuel Gonzalez, che era scattato dalla pole position con la Kalex Gresini. Miglior italiano al traguardo Celestino Vietti, settimo al traguardo alle spalle di Sergio Garcia.