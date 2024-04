Libere 1 Austin: guida Vinales Martin e Acosta in scia. Bagnaia fuori dalla top ten

PROVE LIBERE 1

È del pilota ufficiale Aprilia il miglior tempo nel turno di apertura del quarto appuntamento iridato della premier class

© Getty Images Tris spagnolo al vertice della classifica dei tempi del turno di prove d'apertura del Gran Premio delle Americhe di Austin: Maverick Vinales firma il miglior tempo (due minuti, tre secondi e 294 millesimi) davanti alla Ducati Prima Pramac di Jorge Martin che accusa un distacco di 149 millesimi e al rookie (sempre più) fenomeno Pedro Acosta (GasGas Tech2) a 312 millesimi dalla vetta. Alle loro spalle ci sono i nostri Enea Bastianini e Marco Bezzecchi: quarto tempo per il pilota ufficiale Ducati davanti al connazionale e conterraneo targato VR46. Fuori dalla top ten Francesco Bagnaia che chiude appunto undicesimo con un ritardo da Vinales che sfiora il secondo pieno (948 millesimi). Davanti al due volte iridato della premier class in ordine crescente dalla decima alla sesta casella ci sono Fabio Di Giannantonio (due Ducati VR46nei primi dieci), Jack Miller con la KTM ufficiale, il re di Austin Marc Marquez (sette vittorie in MotoGP tra il 2013 e il 2021), un sorprendente Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac) e Brad Binder che autografa il sesto tempo con l'altra KTM factory.

© Getty Images

Dopo Bagnaia (che sembra aver badato esclusivamente a ritmo-gara), la seconda parte del ranking prosegue con il dodicesimo tempo di Raul Fernandez in sella alla Aprilia satellite "americana" di Trackhouse Racing che si mette dietro le due Yamaha Monster di Alex Rins (due volte vincitore in Teas con Suzuki nel 2019 e Honda dodici mesi fa) e dell'appena riconfermato Fabio Quartararo. Il gioco delle coppie continua subito alle spalle delle Yamaha ufficiale. Brodino appena appena tiepido per il team ufficiale Honda HRC: quindicesimo e sedicesimo tempo per Luca Marini e Joan Mir, con distacchi di poco superiori al secondo e un decimo dal leader Vinales. A proposito: male al primo semaforo verde di Austin l'altro ufficiale Aprilia Aleix Espargarò, invischiato nei bassifondi della classifica: diciannovesimo a un secondo e mezzo dal brillante compagno di squadra.