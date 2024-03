Spagna padrona nella Moto3 di Portimao: vince Holgado, 2. Rueda, 3. Ortolà

© Getty Images

Battaglia a sei per la vittoria nella gara della Moto3 che apre il programma del GP del Portogallo. In un finale purtroppo privo di piloti italiani in lotta per il podio, dal mucchio selvaggio degli ultimi tre giri emerge vincitore Daniel Holgado. Lo spagnolo del team GASGAS Tech3 migliora il secondo posto di due settimane fa in Qatar e prende la testa della classifica generale. Holgado precede in volata José Antonio Rueda che era scattato dalla pole position con la KTM del team Ajo. Terzo gradino di un podio tutto spagnolo per Ivan Ortolà (KTM MSI) che ha la meglio su David Alonso. Vincitore all'inizio del mese a Losail, il colombiano del team ASPAR guida il gruppo a metà gara ma perde smalto (e il podio, e la testa della classifica generale) con un finale non all'altezza. A chiudere la top five di Portimao è l'australiano Joel Kelso (KTM BOE Motorsports).