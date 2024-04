MotoGP Americhe, Bagnaia: "Non potevo spingere, tutto è andato male. Domani andrà meglio"

gp americhe

L'iridato italiano è autocritico, ma ha fiducia per la gara della domenica. Bastianini conferma: "Problema di grip"

Francesco Bagnaia non può sorridere dopo l'amara Sprint di MotoGP ad Austin per il GP delle Americhe. L'iridato, infatti, parlando della mini gara al COTA ha sottolineato: "Purtroppo tutto quello che mi immaginavo non era presente. Fino a stamattina era tutto perfetto, poi in gara ho girato un secondo più lento e non c'era modo di spingere. Tante vibrazioni, molto strano soprattutto per la spinnata in partenza".

"L'impennata mi ha fatto perdere un po' di posizioni e alla curva 2 Miller ha avuto un problema e ho dovuto frenare, con altri che mi hanno sorpassato. Di conseguenza tutto si è complicato" ha aggiunto.

Ma Bagnaia è fiducioso: "Oggi è stato solo problema di feeling, sono convinto che non toccando nulla e cambiando la gomma domani andrà meglio".

BASTIANINI: "MI PIACEREBBE LOTTARE PER IL TITOLO"

Sesto posto per l'altro ducatista Enea Bastianini: "Mancava grip, una sorpresa in gara perché non mi è mai capitato. Ho faticato tutta la gara, l'unica cosa positiva è che è rimasto costante e i tempi sono rimasti simili all'inizio. Volevamo lottare per il podio, ma alla fine è andata così. Titolo? Mi piacerebbe essere un pretendente, ma manca qualcosina che ancora dobbiamo trovare. Lavorando così riusciremo comunque a fare sempre meglio. In gara sarà dura, ma possiamo fare bene".