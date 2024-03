MotoGP: Martin senza rivali, disastro Bagnaia-Marquez, primo podio per il rookie Acosta

GRAN PREMIO PORTOGALLO

Succede di tutto negli ultimi tre giri di gara alle spalle del dominatore indisturbato della seconda tappa del Mondiale

Le foto del GP di Portimao

































































1 di 34 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© Getty Images

© ansa

© ansa

© Getty Images

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finale thrilling a Portimao: Francesco Bagnaia e Marc Marquez si eliminano a vicenda a tre giri dalla fine mentre si contendono la quinta posizione. Enea Bastianini attacca e supera Maverick Vinales (che cade subito dopo) per la seconda posizione finale alle spalle di Jorge Martin, dominatore della gara fin dallo scatto al semaforo. Primo podio in MotoGP per Pedro Acosta che - senza alcun timore reverenziale - infila prima le KTM ufficiali, poi Marc Marquez e infine Bagnaia. Per effetto dei colpi di scena finali, Brad Binder e Jack Miller chiudono quarto e quinto davanti a Marco Bezzecchi. Grazie alla perenoria cavalcata di Portimao, Martin scavalca Binder e Bagnaia nella classifica generale ed è il nuovo leader con 60 punti. Il suo più diretto inseguitore è adesso il fenomeno Acosta con 42 punti.

© Getty Images

LA CRONACA DELLA GARA

È di Martin lo scatto migliore al semaforo: lo spagnolo di Parmac prende la testa del GP (25 giri). Compromessa dopo una manciata di curve da un errore la gara del suo compagno di squadra Morbidelli. Il pilota italiano però riesce a ripartire. A terra Alex Marquez. Martin leader su Vinales (vincitore della Sprint del sabato), Bastianini, Bagnaia e Marc Marquez. Alle spalle delle due Ducati Lenovo ci sono le KTM factory di Miller e Binder, inseguiti dall'altra KTM (brandizzata GASGAS) di Acosta. Binder e Acosta saltano Miller alla prima staccata dopo i box: lo spagnolo mette dietro all'inizio del sesto passaggio anche la KTM ufficiale del sudafricano e un giro più tardi sale al quinto posto infilando anche Marquez!

Acosta sempre più protagonista: mette nel mirino anche Bagnaia, tirandosi dietro Marquez. Davanti a questo terzetto c'è quello dei leaders: Martin, Vinales e Bastianini. Attacco deciso di Acosta a Bagnaia all'undicesimo giro: Pecco incrocia la traiettoria e torna davanti al rookie spagnolo. A metà distanza, Bastianini si mette in scia a Vinales che sta perdendo terreno da Martin. Alle loro spalle, Bagnaia si produce in un discreto forcing per provare a raggiungere il suo compagno di squadra ma Acosta non molla la preda.

Dieci giri alla bandiera a scacchi: Martin, Vinales, Bastianini, Bagnaia, Acosta, Marquez (che perde terreno da chi lo precede), Binder, Miller, Quartararo e Oliveira nella top ten del GP. Finisce al diciassettesimo giro la gara di Alex Marquez. A cinque dal termine Acosta perfeziona il sorpasso a Bagnaia, subito sotto attacco da Marc Marquez che attacca a tre giri dal termine: contatto tra le due Ducati e caduta per entrambi! Entrambi rialzano la moto e ripartono, Bagnaia riporta la moto ai box. Due giri alla fine: Bastianini stringe i tempi su Vinales e lo passa, subito dopo lo spagnolo va lungo e cade in curva uno a causa di un problema tecnico. Martin vince il GP del Portogallo davanti a Bastianini e Acosta. Binder e Miller quarto e quinto senza colpo ferire o quasi. Bezzecchi mette a segno un sesto posto insperato. Fabio Quartararo, Aleix Espargarò, Miguel Oilveira e Fabio Di Giannantonio chiudono la top ten.