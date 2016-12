Ducati, Dovizioso: "Siamo veloci come le Honda"

Tutti si aspettavano Marquez, è invece Andrea Dovizioso e la Ducati hanno fatto un bello scherzetto. "Non avrei mai immaginato di poter andare così bene, abbiamo fatto un grande lavoro e devo ringraziare gli ingegneri per aver portato la moto nuova già nei test di Sepang 2. Spero di avergli fatto un bel regalo. Non abbiamo troppi dati per sapere come andrà in gara, però siamo veloci come le Honda, anche se bisogna veder come andrà nei 22 giri", ha detto.

Dani Pedrosa ha vinto il primo duello in casa, anche se aver perso la pole gli dà fastidio. "Era importante fare una qualifica così, sapevamo che i tempi erano tutti vicini. La prima fila è importantissima e sono contento di aver fatto il mio miglior giro di sempre qui", le sue parole. Fa buon viso a cattivo gioco anche Marc Marquez, che resta comunque l'uomo da battere in gara. "Sono contento perché l'obiettivo era la prima fila - ha commentato - . Per la corsa abbiamo un bel ritmo. All'ultimo giro ho fatto qualche errore, ma di sicuro in gara sarà interessante. La Ducati? Non sono sorpreso, già nei test erano davvero veloci con le gomme medie. E' positivo che altri costruttori siano competitivi, lo saranno anche sul passo gara". Nonostante il piazzamento modesto, Valentino Rossi prova a essere ottimista. "Non è andata male, come passo ero messo piuttosto bene. Però ci sono ancora dei punti in cui non sono a posto, dovremo fare delle modifiche. Speravo di andare in seconda fila. Davanti, a parte Hernandez e forse Smith, gli altri sono tutti molto veloci. Il vero punto interrogativo restano i 22 giri della gara. La nostra moto sulle buche, sui cordoli, si muove molto, ma non possiamo indurire le sospensioni perché altrimenti perdiamo grip. Sarà importante il warm-up", ha spiegato.