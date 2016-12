MotoGP, Rossi: "Sono pronto, mi sento bene"

"Purtroppo non abbiamo potuto terminare le prove nell'ultimo test a causa della pioggia. Sarà importante dunque riprendere il lavoro sulla moto, dove ci eravamo fermati. Sembra che in Qatar ci saranno molti piloti veloci, così saremo tutti vicini nei tempi. Almeno questo è ciò che i test ci hanno detto. Sono entusiasta di iniziare questa stagione. Sono pronto, mi sento bene e anche la mia squadra è pronta. Siamo tutti molto motivati", ha aggiunto.

Decisamente impaziente anche il bicampione del mondo in carica. "Non vedo l'ora per la stagione che sta per iniziare - le parole di Marc Marquez - . E' stato un lungo inverno, abbiamo provato molto ma purtroppo le ultime prove sono state interrotte in Qatar la scorsa settimana per la pioggia, cosa molto strana nel deserto, ma sono fiducioso per la prima gara. Questo circuito non è uno dei miei preferiti, ma è comunque divertente da guidare e segna l'inizio del campionato. Ora dobbiamo vedere come sono le condizioni della pista, dopo tutta la pioggia della scorsa settimana. Come al solito ci vorranno un paio di turni di tutte le classi per rigommare le traiettorie, poi vedremo come sarà il livello del grip. In questa stagione sembra ci siano molti piloti veloci con buone moto, come abbiamo visto durante i test, quindi questo primo weekend di gara sarà interessante di sicuro".