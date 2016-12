MotoGP, Rossi: "Non sono mai stato così forte"

Valentino Rossi è una delle più belle sorprese di questo 2014 che sta per volgere al termine. Dopo alcune stagioni difficili, il Dottore è tornato grandissimo conquistando il secondo posto Mondiale dietro al 'Cannibale' Marc Marquez. Rossi, in un'intervista rilasciata al magazine Autosport, rivela tutta la sua soddisfazione per il campionato da poco concluso: "Non sono mai stato così forte. Ho lavorato tanto quest'anno su tutti i piccoli dettagli. Tutto è cambiato. Prima di tutto i miei avversari, che sono più giovani e più forti di quanto lo fossero in passato. E io sono più vecchio, anche se mi sento al 100%".

Il Mondiale 2014 è servito all'esperto pilota italiano per rilanciarsi tra i migliori nel panorama internazionale ritrovando quel feeling con la moto mancato negli ultimi anni: "Sono davvero felice e orgoglioso, è stata un'ottima stagione perché sono riuscito a migliorare la mia velocità e i miei risultati di tanto rispetto alla stagione passata. Era un obiettivo molto importante per me perché dovevo decidere se continuare o fermarmi. Mi sono divertito tanto, ci sono state molte belle gare e altrettante battaglie". Valentino spiega infine la scelta di divorziare sportivamente da Jeremy Burgess ed affidarsi a Silvano Galbusera: "E' stata una decisione difficile, anche per il rapporto che ci legava, ma è stata anche una decisione coraggiosa della quale ero abbastanza sicuro, anche perché oggi il modo di lavorare in MotoGP è diverso rispetto al passato".