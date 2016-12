MotoGP, zampata di Marquez nei test di Valencia

Marquez e Pedrosa si sono concentrati nel confronto del nuovo prototipo con quello della stagione appena trascorsa e proprio con la versione 2015 della RC213V il campione del mondo ha fatto il miglior tempo. In casa Yamaha grande lavoro con il nuovo telaio e un nuovo impianto di scarico. Discreta prestazione della rientrante Suzuki, in grado di far segnare il decimo tempo (1'31"973) con Aleix Espargarò. In crescita anche l'Aprilia grazie ad Alvaro Bautista, capace di piazzarsi al 16° posto, ma soprattutto staccato di soli 1"691 dal leader Marquez, mentre Marco Melandri ha chiuso il gruppo con il 22° tempo a 3"3. "Abbiamo tenuto a battesimo una moto del tutto nuova. Per me si trattava di riprendere confidenza con gomme profondamente diverse da quelle delle mie stagioni in Superbike: per questo l'importante era girare molto e accumulare dati e sensazioni. In questo senso sono soddisfatto, perché cominciamo a capire su quali aree intervenire e come. La moto è diversa dalla Aprilia guidata in SBK ma è nata bene e risponde bene alle modifiche. Il lavoro è moltissimo, saranno importanti i prossimi test di Jerez. Allora cominceremo a capire più chiaramente il nostro potenziale", ha detto "Macio".

Proprio la casa di Noale e la Suzuki hanno rappresentato la bella sorpresa della giornata, con entrambe le moto non troppo distanti, almeno in termini di distacco, da Honda e Yamaha. Certo, la strada per poter lottare per il podio è, come dimostrato dalla Ducati, ancora lunga, ma l'inizio sembra essere buono. Quanto ai debuttanti, il migliore è stato Maverick Vinales, 18° con la Suzuki a 2"2. Più indietro, invece, Baz (Yamaha), Laverty e Miller, entrambi con le Honda Open, nell'ordine dalla 19.a alla 21.a posizione con ritardi attorno ai due secondi e mezzo. Le prove sono iniziate in ritardo a causa della pista ancora umida per la pioggia di martedì, cosa che ha reso più difficile migliorare i tempi.