Moto3: Alex Marquez è campione del mondo

Alex Marquez (Honda) diventa campione del mondo battendo per 2 punti Jack Miller (KTM), che vince però la gara decisiva e combattutissima di Valencia . Tra i due, sul podio Isaac Vinales , 2°, mentre Niccolò Antonelli chiude 7°, dopo essere scattato dalla pole. Per i fratelli Marquez c'è anche un nuovo record: è la prima volta che due fratelli vincono nello stesso anno il titolo mondiale. Nei costruttori vince KTM, nonostante pari punti con Honda.

Felice al parco chiuso, Marc Marquez si gode il momento: "E' il sogno più difficile da fare avverare, il più importante, il più speciale! E' stata una gara incredibile, con tanti contatti e lotte contro tutti. Un GP difficile, ma ringrazio davvero tutti! Adesso voglio godermi questa giornata e poi vediamo cosa succederà. Poi penserò ai test...".



Battuto ma orgoglioso, Jack Miller spiega: "Non è facile, ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Ho vinto. Potevo solo vincere questa gara e ci sono riuscito. La settimana scorsa ci hanno criticato per una gara non corretta, ma queste sono le corse. Infatti non so cosa avete visto oggi... è stata una corsa molto difficile con tante lotte. Ma adesso penso al futuro".