MotoGP: Marquez sempre leader a Valencia

Nel piccolo tracciato spagnolo non è facile fare la differenza. Questione di millesimi, da limare curva per curva, per garantirsi un vantaggio importante seppur minimo sugli inseguitori. Ecco allora che nel terzo turno, Marquez riesce a mettersi davanti a tutti, con 1 decimo e 3 di margine. Dietro Pol Espargaro , Jorge Lorenzo e i due Andrea di Ducati, sono raccolti in 1 decimo. Quanto basta per amareggiare Pedrosa e Rossi che si trovano rispettivamente a +0.309 e +0.368 dalla vetta. Distacco minimo, ma abbastanza per relegarli nelle retrovie. Lasciando a loro la consapevolezza di doversi inventare qualcosa di meglio sul fronte tecnico, per migliorare sul passo e in vista dell'imminente qualifica.