Marquez, l'uomo dei record

I RECORD

-Il più giovane a partire in pole position in una gara della classe regina: GP Americhe 2013 a 20 anni 2 mesi e 3 giorni, battuto il primato di Freddie Spencer che durava da 31 anni (20 anni 5 mesi e 3 giorni)

-Il più giovane a vincere una gara della classe regina: GP Americhe 2013 a 20 anni 2 mesi e 4 giorni

-Il più giovane ad aver vinto in tre classi diverse, strappando il record a Dani Pedrosa, che ha raggiunto questo traguardo all'età di 20 anni e 227 giorni

-Il primo a vincere all'esordio sul circuito di Laguna Seca

-Il più giovane a vincere due gare consecutive nella classe regina (Sachsenring e Laguna Seca), all'età di 20 anni e 154 giorni; il precedente record apparteneva a Freddie Spencer che a 21 anni e 104 giorni vinse in Sud Africa e in Francia nel 1983

-Il primo a vincere il titolo della classe regina all'esordio dai tempi di Kenny Roberts nel 1978

-Il quarto pilota in 65 anni di storia dei Gran Premi a vincere il titolo mondiale in tre diverse categorie insieme a Mike Hailwood, Phil Read e Valentino Rossi

-Il più giovane a vincere il titolo della classe regina con 20 anni e 266 giorni, battuto il primato di Freddie Spencer (21 anni 258 giorni)

-Il primo a vincere 10 GP di fila in una sola stagione da 17 anni, quando Mick Doohan conquistò consecutivamente dal quarto al tredicesimo GP del 1997

-Ha vinto 26 gare prima dei 20 anni, più di ogni altro pilota nella storia di questo sport