MotoGP, Aragona: a Dovizioso le seconde libere, Rossi decimo

In vista del Gran Premio, ancora una volta le migliori indicazioni sul passo gara arrivano da Marquez. Dovizioso, infatti, ha montato negli ultimi giri una gomma soft posteriore (come da qualifica) che gli ha permesso di chiudere davanti a tutti. Ancora problemi invece per le Yamaha: Lorenzo ha fatto registrare il settimo tempo con un distacco di 7 decimi dal leader mentre Rossi non ha trovato il set up ideale con la sua moto chiudendo decimo a oltre 1 secondo da Dovizioso. Sospiro di sollievo infine per Barbera che, dopo aver visto la sua moto andare in fiamme con tanto di bruciature sul braccio nelle prime libere, si è rivisto in pista anche se solo per qualche giro negli ultimi minuti.