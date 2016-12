MotoGP: Valentino Rossi primo nel warm up

Valentino Rossi in grande forma a Misano: il pesarese ha chiuso il warm up in testa con il tempo di 1'33"965. Il pilota Yamaha, che in gara alle 14 partirà dalla terza piazza, ha preceduto di soli 30 millesimi Pol Espargaro e di 58 Marc Marquez. Il numero 46 nella gara di casa può veramente pensare alla vittoria. Il poleman Jorge Lorenzo ha chiuso al quarto posto davanti ad Andrea Iannone. Ottavo Andrea Dovizioso, mentre solo decimo Dani Pedrosa.