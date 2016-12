MotoGP, Bridgestone lascia a fine 2015

"Capiamo le esigenze delle case impegnate nella MotoGP e dei piloti ma, nelle nostre decisioni, non c'entrano le eventuali lamentele. Da quando siamo entrati nella MotoGP, dal 2002, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Volevamo essere competitivi come gli altri costruttori di pneumatici, poi ci siamo spostati verso la facilità di guida, la velocità di entrata in temperatura della mescola, l'aderenza. La decisione di lasciare viene direttamente dal board di Bridgestone", ha aggiunto. Negli ultimi due anni in molti nel paddock hanno puntato il dito verso il produttore nipponico, accusandolo di non avere messo a disposizione pneumatici all'altezza delle performance nelle ultime MotoGP. "Il fatto è che le moto e gli stilo di guida dei piloti - ha detti Funami - evolvono molto velocemente, progettare pneumatici per questo tipo di moto non e' per niente semplice. Rispetto alle nostre esperienze nella Formula 1, le moto scaricano la potenza su una piccolissima parte di gomma, mentre per le auto c'è più impronta. In questo momento noi siamo felici del lavoro fatto e la nostra decisione di lasciare il mondiale non ha nulla a che vedere con i malumori del paddock". La Bridgestone avrebbe voluto lasciare già al termine del 2014. Dopo l'annuncio è già caccia al nuovo fornitore unico di pneumatici per la MotoGP. Tra i nomi che circolano, c'è anche quello della Pirelli. Il marchio italiano aggiungerebbe la MotoGP alla Superbike e alla F1. Alla porta ci sono anche Michelin (che fu battuta proprio da Bridgestone) e Dunlop (che già fornisce Moto 3 e Moto 2).