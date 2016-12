MotoGP, Rossi: "Gomma anteriore distrutta"

"Speravamo di aver risulto questo problema con gli penumatici. Invece dobbiamo stare ancora attenti perché ci è successo anche nei test di rovinare la gomma davanti. La nostra moto sembra che abbia questo problema e dobbiamo risolverlo il prima possibile", ha aggiunto.

Se Rossi ha avuto di che rammaricarsi, si è quasi annoiato Marc Marquez e lui stesso non lo ha nascosto. "E' stata una gara così, non ne aveva mai fatta una del genere. La partenza per la prima volta da quando sono in MotoGP mi è venuta bene e alla fine ho vinto. Mi sono divertito, ma preferisco le gare con più sorpassi. Di sicuro le prossime saranno diverse", ha detto il leader della classifica. Nulla ha potuto Dani Pedrosa, apparso subito in difficoltà nel provare a tenere il ritmo di quello che ormai è il suo caposquadra. "Nel settore 2 non ero abbastanza veloce e Marc è scappato - ha raccontato - . Sono arrivato a un punto in cui lui era lontano e dietro non c'era nessuno. Allora ho tenuto il mio ritmo, il secondo posto va bene". Il più contento di tutti, però, è stato Andrea Dovizioso per il suo primo podio con la Ducati. "Bello, bello, gran gara, però difficilissima. Quando è cosi faticoso, la sensazione finale è ancora più bella. Non riuscivo ad andare forte all'inizio, ma non sono andato nel pallone. Tutti abbiamo avuto problemi di gomme, però.... ce l'abbiamo fatta", il commento entusiastico del forlivese.