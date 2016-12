MotoGP, Rossi: "Espargarò può vincere, ma siamo tutti vicini"

Il nono posto nelle libere di Losail non lascia tranquillo Valentino Rossi che, anzi, scommette su Espargarò anche per la gara: "Secondo me può anche vincere - dice -. Ha fatto sempre delle uscite molto brevi durante il turno di prove, ma è stato molto veloce. Sarà comunque un GP incerto, i valori non sono così differenti, siamo tutti molto vicini". Molto soddisfatto, invece, Iannone : "Sono molto contento perché sembra che siamo riusciti a capire come sfruttare bene la gomma dura".

continua poi nella sua analisi: "Gli altri con le Factory hanno praticamente lo stesso passo gara, dunque se l'obiettivo dell'organizzazione era livellare le prestazioni inserendo la Open, beh ci sono riusciti in pieno. Comunque se in gara la gomma morbida di Espargarò terrà, può vincere tranquillamente la gara".

Molto diversa, come detto, la prospettiva di Andrea Iannone, secondo alle spalle solamente di Espargarò: "Fino a ieri - spiega - non riuscivo a usare la gomma morbida, ma oggi ci sono riuscito. Sono anche soddisfatto perché con la dura sono riuscito a fare 8 giri con un buon ritmo. La moto rispetto allo scorso anno è completamente diversa ed è più guidabile. Secondo me in Ducati hanno fatto benissimo a scegliere le specifiche Open rispetto alle Factory".

Il più soddisfatto di tutti è però, ovviamente, proprio Espargarò: "Sono molto contento - ammette -. Penso che sabato la pole potrebbe essere alla portata. E domenica in vista della gara abbiamo un gran passo. In squadra siamo tutti carichi perché non ci era ancora capitato di lottare per questi traguardi".