Test MotoGP: Lorenzo il più veloce, Rossi terzo

Il risveglio di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo della Yamaha, dopo prestazioni abbastanza deludenti a Sepang, ha piazzato il miglior tempo (1'29"213) alla fine del primo giorno di test MotoGP a Phillip Island. Terzo, a cinque decimi, il compagno Valentino Rossi. Bene le Ducati: Crutchlow è secondo, mentre Dovizioso è quinto. Quarta piazza per Pedrosa con l'unica Honda in pista. Marquez è ancora assente per infortunio.