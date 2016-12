Latina, dramma al "Sic Day": Romboni investito e ucciso

Tragedia al "Sic Supermoto Day" , la manifestazione organizzata sul circuito "Sagittario" di Latina in memoria di Marco Simoncelli. Doriano Romboni , 44enne ex protagonista del Motomondiale, è morto in seguito a un incidente durante un turno di qualificazione della gara. Romboni è caduto e, dopo aver attraversato la via di fuga, è stato travolto da un altro concorrente. Inutili i soccorsi e l'operazione per rimuovere un grosso ematoma alla testa.

I soccorritori hanno praticato a Romboni 11 minuti di massaggio cardiaco sul posto, quindi è stato intubato e assistito nella respirazione, prima di essere sottoposto a una Tac all'ospedale Santa Maria Goretti, dove era giunto con un elicottero. Doriano è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico, che purtroppo non è riuscito a salvargli la vita: fatale un edema cerebrale, oltre a varie fratture. Stando alla ricostruzione dell'incidente, Romboni è stato protagonista di un highside, poi assieme alla moto ha attraversato la via di fuga ed è rientrato in un altro punto del tracciato, dove arrivavano diversi piloti. Gianluca Vizziello non è riuscito ad evitarlo e lo ha colpito nella zona della testa. "Non l'ho praticamente visto, ho sentito solo un colpo fortissimo", ha raccontato. Un incidente incredibilmente simile a quello che ha portato via Simoncelli (e Andrea Antonelli) proprio nel fine settimana che voleva ricordarlo.

Romboni, ligure di Lerici e prossimo a ricoprire il ruolo di manager nella squadra della Fim per il Mondiale della Moto3, a Latina era accompagnato dai figli. In carriera "Rambo" ha disputato 102 GP del Motomondiale tra 125, 250 e 500, con 6 vittorie e 22 podi, oltre a 12 gare in Superbike. Soprattutto è stato protagonista degli anni d'oro degli italiani nella "quarto di litro", quando lui e i vari Cadalora, Reggiani, Chili, Capirossi e Biaggi dominavano la scena.

Intanto, proprio Max Biaggi, uno dei suoi grandi rivali dell'epoca, ha annunciato che la gara di supermoto in programma domenica si correrà ugualmente: "D'accordo con Paolo Simoncelli (papà di Marco, ndr) si è deciso di fare la manifestazione per sostenere la famiglia di Romboni che ha tre figli".

Ma alle 21:59 è arrivato il cominicato della Commissione Sportiva Nazionale FMI che ha deciso di annullare la manifestazione Sic Supermoto Day. "Dopo il tragico incidente costato la vita al nostro Doriano Romboni - ha dichiarato il Presidente FMI Paolo Sesti – l’annullamento della manifestazione è un doveroso atto in segno di lutto e di rispetto per Doriano e la sua famiglia, alla quale siamo vicini nel dolore di questo momento. Con Doriano perdiamo un generoso pilota, una persona di assoluto valore e un grande tecnico amato e apprezzato da tutto l'ambiente internazionale".